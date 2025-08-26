Online ordering now available through Toast!
Hip Hop Burger
Burgers
Hip Hop Burger (Single)
Single quarter pounder, onion, Hip Hop Sauce, and pickles on a toasted garlic bun.$6.99
Hip Hop Cheese Burger
Single quarter pounder with Hip Hop Sauce, pickle, onion, and cheese on a toasted garlic bun.$7.49
Hip Hop Single Deluxe Burger
Single quarter pounder, Hip Hop Sauce, onions, pickle, lettuce, tomato, and cheese on a toasted garlic bun.$8.99
Hip Hop Double Deluxe Burger
Double quarter pounder, Hip Hop Sauce, onions, pickle, lettuce, tomato, and cheese on a toasted garlic bun$12.49
The Deejay Turkey Burger
Turkey burger with pineapple jerk sauce, lettuce, tomato, pickled onions, and cheese on a garlic butter toasted bun$13.99
The Break Dance Burger
Double quarter pounder, Hip Hop sauce, jalapeño, with cheddar cheese on a garlic butter toasted bun.$14.69
The Freestyle
Double quarter pounder, bbq sauce, smoked applewood bacon, cheese, topped with sauteed onions on a garlic butter toasted bun$14.69
Boogie Down Burger
Double quarter pounder, hip hop sauce, sauteed mushrooms, caramelized onions, and cheddar cheese on a garlic butter toasted bun$13.99
The Biggie Burger
Triple quarter pounder, Hip Hop sauce, smoked applewood bacon, cheese, and onion rings on a garlic butter toasted bun$18.99
Vegan Burger
Beyond burger (plant based) with pineapple jerk sauce, pickles, lettuce, tomatoes, caramelized onions, and vegan cheddar cheese on a toasted bun$16.99
NEW! Swag Surf Burger
Quarter pounder and Cajun Shrimp topped with Hip Hop Sauce, Cajun Tarter, pickled onions, pickles and tomato on a garlic butter toasted bun.$14.99
Sandwiches
Classic Chicken Sandwich
Classic fried chicken with Hip Hop sauce, pickles, lettuce, and tomatoes on a garlic butter toasted bun$9.99
Spicy Chicken Sandwich
Spicy fried chicken with Hip Hop sauce, pickles, lettuce, and tomatoes on a garlic butter toasted bun$9.99
The Turkey Chop It Up
Chopped turkey, lettuce, tomato, pickled onions, Hip Hop sauce, and American cheese on a toasted hoagie.$14.99
Hip Hop Chop Cheese
Chopped beef on a hoagie with lettuce, tomato, pickled onions, and cheese served up with our pineapple jerk sauce.$13.99
Cajun Catfish Po Boy
The Hip Hop Cajun Nuggets on a hoagie with lettuce, and tomatoes served up with our cajun tartar sauce.$10.99
Shrimp Po Boy$11.99
NEW! Whiting Sandwich$10.99